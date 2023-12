Motorola Moto E32s: a meno di 100€ è da comprare subito

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente speciale: l’ottimo Motorola Moto E32s, un dispositivo di fascia media piccolo ma performante, potente al punto giusto e con una serie di caratteristiche degne di nota, si trova al prezzo sensazionale di soli 99,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ciò implica che non dovrete spendere un singolo centesimo per portarvelo a casa e che potrà essere vostro con tantissimi vantaggi esclusivi.

Partiamo dalla consegna che, come detto, è gratuita ma è anche rapidissima: in meno di 24 o 48 ore infatti dal momento dell’ordine riceverete il device. Si può dilazionare l’importo in comode rate con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero) per gli account abilitati, ma non solo. Il reso è sempre gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamento e c’è perfino la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate, dunque? Questo è il miglior budget phone da prendere oggi.

Motorola Moto E32s su Amazon: un prodotto imperdibile

Partiamo dal display: qui abbiamo uno schermo da 6,53 pollici con refresh rate da 90 Hz e risoluzione HD+. In poche parole potrete visualizzare contenuti in maniera semplice e fluida, con una qualità straordinaria. I colori sono ben tarati, la luminosità è ben fatta e gli angoli di visuale sono eccellenti se pensate che è un prodotto da meno di 100€.

Con la batteria da ben 5000 mAh godrete di tantissima autonomia; anche due giorni con una singola carica così avrete tutta la potenza necessaria per dedicare tempo alle vostre attività. Sulla back cover abbiamo tre ottiche con sensore principale da 16 Megapixel e vi è anche la macro vision. Dulcis in fundo, il processore MediaTek Hello G37 assicura prestazioni degne di nota anche con le app più impegnative. Ci sono poi 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile con la microSD. A soli 99,90€ il Moto E32s è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.