Motorola Moto E13: pochi pezzi a meno di 93€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone low-cost, potente e performante, ma con un prezzo decisamente contenuto, non possiamo non consigliarvi l’ottimo Motorola Moto E13, un terminale che pagherete soltanto 92,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È un gadget pazzesco che noi suggeriamo sempre a tutti coloro che non vogliono spendere troppo ma che hanno necessità di un telefono di ultima generazione con cui navigare online, guardare i social, controllare la posta elettronica, chattare con WhatsApp e le altre app di messaggistica istantanea e, perché no, anche per fare fotografie e video in alta risoluzione da postare sui social.

Motorola Moto E13: ecco perché comprarlo

Il Motorola Moto E13 ha uno spessore di 8,47 mm e un peso di soli 179,5 grammi. Questo significa che sarà sottile e anche leggerissimo, con una distribuzione delle misure equa ed equilibrata. C’è un’esperienza audiovisiva multimediale eccellente grazie al Dolby Atmos e allo schermo HD+ da 6,5 pollici. La batteria da 5000 mAh vi permetterà di lavorare e giocare per tantissime ore senza mai dover passare dalla presa di corrente. Il chipset interno è un SoC octa-core che permette di aprire ed eseguire anche le app più impegnative e complesse. Fra le altre cose, citiamo la main camera da 13 Megapixel posta sulla back cover con flash LED al seguito.

Lo smartphone di Motorola viene venduto in super sconto al prezzo speciale di soli 92,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questo prezzo è un best buy incredibile; c’è la consegna celere e immediata anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e si può perfino usufruire della garanzia di due anni con il rivenditore, tramite assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate? Correte a prendere il Motorola Moto E13 su Amazon.