Motorola Moto E13 a soli 59€ da MediaWorld (ultimo giorno)

Il Motorola Moto E13 è in svendita totale per l’ultimo giorno del Black Friday di MediaWorld. Fino alla mezzanotte di oggi è possibile acquistarlo a soli 59€, per effetto del 25% di sconto sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (79€). Ecco il link all’offerta.

Moto E13 è uno dei migliori base gamma del 2023, il migliore in assoluto per rapporto qualità-prezzo. I suoi principali punti di forza sono la batteria da 5.000 mAh, il supporto all’audio Dolby Atmos e Android 13 in versione Go.

Motorola Moto E13 in sconto del 25% sul sito di MediaWorld

Il Moto E13 di Motorola è un telefono sorprendente, se si considera la scheda tecnica da una parte e il prezzo a cui viene venduto dall’altra. La casa alata ha realizzato uno smartphone di fascia economica senza particolari rinunce, a partire dal supporto all’audio Dolby Atmos, elemento quasi sempre assente in questa fascia di prezzo.

Un altro punto di forza è l’autonomia: grazie a una capacità monstre di 5.000 mAh, è possibile raggiungere fino alle 36 ore, cioè circa un giorno e mezzo di utilizzo.

Non è da meno nemmeno il sistema operativo: a bordo del telefono troviamo Android 13 in versione Go, una scelta che si è rivelata quantomai azzeccata, dato che lo smartphone si dimostra sempre all’altezza durante il giorno, restituendo un’esperienza d’uso più che piacevole.

Motorola Moto E13 è in offerta a 59€ sul sito mediaworld.it. E se scegli l’opzione Ritiro gratuito in negozio, non paghi nulla per le spese di spedizione.

