Le specifiche chiave del Motorola Moto G20 e il prezzo per il mercato europeo sono trapelate a pochi giorni di distanza dalla presentazione ufficiale. Sappiamo infatti che, dopo aver annunciato Moto G10 e G30, il colosso della casa alata deve ancora annunciare un nuovo entry level denominato per la fascia bassa. Scoprite in questo articolo le caratteristiche principali del suddetto dispositivo.

Motorola G20: facciamo il punto

Motorola dovrebbe rilasciare uno smartphone chiamato Moto G20 nel prossimo futuro. Questo telefono è apparso su Geekbench e FCC rivelando alcune delle sue specifiche. Inoltre, è stato anche elencato da un rivenditore spagnolo sul suo sito Web insieme al prezzo di vendita per il paese interno.

Il prossimo Motorola Moto G20 del marchio di proprietà di Lenovo è uno smartphone economico con numero di modello XT2128. Secondo l’elenco Geekbench del dispositivo (tramite Abhishek Yadav), sarà alimentato da un SoC UNISOC T7000 accoppiato con 4 GB di RAM.

Il codice sorgente di questo elenco afferma che il misterioso chipset UNISOC T700 includerà un singolo cluster di otto core con clock a 1,82 GHz. In parole più semplici, questo chip verrà fornito con una CPU octa-core. Mentre, per quanto riguarda la grafica, sarà caratterizzato da una GPU ARM Mali-G52. Sul fronte del software, il dispositivo eseguirà Android 11 e ha segnato circa 1565 punti e 4780 punti rispettivamente nei test single-core e multi-core di Geekbench.

Secondo FCC (tramite 91Mobiles), il Moto G20 avrà funzionalità di connettività come il modem 4G, il WiFi, il Bluetooth, i sensori GNSS, l’NFC e persino la radio FM. La certificazione rivela anche che il terminale sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 10W. Verrà inoltre spedito con un paio di auricolari in confezione.

Infine, secondo ParatuPc (tramite Binay Konwar), la prossima variante Motorola Moto G20 da 4 GB + 64 GB nel colore Breeze Blue sarà venduta al dettaglio per 148,07 € in Spagna. Il telefono dovrebbe costare all’incirca lo stesso prezzo negli altri paesi in tutta Europa.

Motorola deve ancora annunciare ufficialmente la data di lancio del Moto G20, proprio come il Moto G50. Tuttavia, la società ha confermato di svelare il Moto G100 (alias Motorola Edge S) il 25 marzo.

Motorola

Smartphone