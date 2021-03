Sappiamo già da diversi giorni che Motorola presenterà il suo nuovo flagship per il mercato europeo il 25 marzo prossimo. Si chiamerà Moto G100 e sarà un semplice rebrand del vendutissimo Edge S presentato in Cina due mesi or sono. Sul suolo asiatico è stato commercializzato con un rapporto qualità-prezzo incredibile e adesso si attendono nuove informazioni sul costo della variante global per il mercato europeo. Tuttavia, sembra che la nostra curiosità sia già stata placata. Grazie ad una serie di indiscrezioni e leaks emersi in queste ore, sappiamo a quanto sarà venduto il device da noi.

Moto G100: il flagship di Motorola sarà conveniente anche in Europa

Motorola ha ufficialmente confermato di lanciare il Moto G100 il 25 marzo. Questo smartphone sarà il primo dispositivo della serie Moto G con un SoC della serie Qualcomm Snapdragon 8XX. Prima del suo annuncio, il prezzo del telefono per l’Europa è stato rivelato da un rivenditore.

Il futuro Moto G100 è semplicemente un Motorola Edge S ribrandizzato; il device è stato lanciato in Cina alla fine di gennaio. Quindi, oramai sappiamo tutto su questo telefono e della sua controparte per l’Europa.

Ora, prima del lancio globale del terminale, un rivenditore europeo ha esposto il prezzo di questo telefono sul suo sito web. Un rivenditore spagnolo chiamato ParatuPc ha attualmente elencato il costo della variante da 8 GB + 128 GB del telefono in colore blu a € 479,77. Attenzione: l’elenco non menziona il nome ufficiale del dispositivo ma utilizza il numero di modello XT2125. È stato individuato per la prima volta da Binay Konwar di Dealntech.

Giusto per fare un confronto, la stessa variante da 8 GB + 128 GB di Motorola Edge S costa solo ¥ 2399 (€ 308) in Cina. In altre parole, il Moto G100 costerà circa 172 euro in più in Europa, ma bisogna ammettere che, per essere un flagship, sarà comunque vantaggioso.

Di fatto, i top di gamma sono sempre più costosi in Europa rispetto al resto del mondo. In Cina invece, i telefoni sono per più economici. Quindi, la grande differenza di prezzo non deve sorprendere più di tanto.

