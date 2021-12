Motorola G Stylus 2022: pronto a sfidare i midrange Samsung

Moto G Stylus 2022 si mostra nei nuovi rendering 5K che rivelano i dettagli chiave del dispositivo di casa Motorola. Si posizionerà nella fascia media del mercato e sarà pronto per sfidare i vari Galaxy M/A che popolano il settore.

Cosa sappiamo del nuovo Motorola Moto G Stylus 2022?

A giugno, Motorola ha annunciato il Moto G Stylus 5G negli Stati Uniti. Il telefono presentava il supporto per una Stylus-Pen capacitiva e un processore Qualcomm Snapdragon 480, un modem per la connettività 5G, il tutto ad un prezzo accessibile.

Verso la fine di quest'anno, i rumor relativi ad un nuovo midrange con stilo incorporata si sono fatti sempre più incessanti; oggi sono trapelati dei rendering in 5K del suddetto device.

Osservando le immagini (per gentile concessione di Prepp), notiamo che il Motorola Moto G Stylus 2022 arriverà con un display a schermo piatto. Sembra avere un grande pannello perforato con il ritaglio della fotocamera selfie nella parte superiore centrale. Il telefono sembra avere uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale, e questo suggerisce che il dispositivo potrebbe avere uno schermo LCD e non un pannello OLED.

Ha anche il bilanciere del volume montato sopra il lettore di impronte digitali laterale che apparentemente pare che funga anche da pulsante di accensione. Andando sul retro, notiamo che il dispositivo ha un sistema a tripla lente e i rumor rivelano che avrà una main camera da 48 MP. Il telefono ha anche il logo di Motorola sul retro.

Nelle notizie correlate, è emerso che il midrange avrà anche un display da 6,81 pollici e un chipset Snapdragon 480+ 5G. Il gadget è pensato per ospitare una cella energetica da 4.500 mAh o 5.000 mAh. Dovrebbe funzionare su Android 12 out of the box con una leggera personalizzazione della compagnia.