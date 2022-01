Motorola Frontier non teme iPhone 14 Pro: sarà INCREDIBILE

Le speculazioni emerse in rete relative al prossimo Motorola Frontier suggeriscono che questo sarà uno dei migliori flagship del 2022. Se le voci che circolano online si dovessero rivelare veritiere, il colosso di proprietà di Lenovo svelerà presto il suo nuovo telefono di punta con le specifiche tecniche di fascia altissima. Inoltre, il device potrebbe arrivare nei negozi con il moniker di Frontier, secondo le indiscrezioni. Sebbene nulla sia ancora definitivo, l'azienda di proprietà di Lenovo è stata in balia del lancio.

Motorola Frontier: le presunte caratteristiche

Giusto come “remind me“, Motorola ha recentemente presentato un nuovo tablet soprannominato Moto Tab G70. La caratteristica più notevole di questo tablet è il suo display 2K. A parte questo, si dice che l'azienda si stia preparando a lanciare più prodotti nei prossimi giorni. Ad esempio, secondo quanto riferito, sta lavorando sul Moto G Stylus 2022, che è stato anche nelle notizie della rete per un po' di tempo. Inoltre, secondo quanto riferito, sarà in grado di soddisfare le aspettative dei consumatori che desiderano avere un business phone dal prezzo contenuto.

Come previsto, Frontier vanterà una gamma sbalorditiva di funzionalità, unita a specifiche al top. Ad esempio, secondo quanto riferito, verrà dotato di una fotocamera principale da 200 MP e racchiuderà il potente SoC Snapdragon 8 Gen 2 sotto il cofano. A parte questo, le specifiche del display trapelate di recente sono piuttosto impressionanti. In un nuovo sviluppo, TechnikNews è riuscita a mettere le mani su alcuni documenti che dimostrano che questo sarà uno flagship di “prossima generazione”.

Motorola non ha né confermato né smentito queste speculazioni che hanno fatto il giro del web ultimamente. Tuttavia, Internet pullula di rapporti che affermano che Frontier presenterà un display OLED da 0,67 pollici con risoluzione FHD + e una frequenza di aggiornamento molto elevata di 144 Hz. Purtroppo, i dettagli sulla capacità della batteria del telefono sono ancora pochi e molto confusi. Alcuni rapporti suggeriscono che la batteria potrebbe offrire una ricarica wireless da 50 W e un supporto per la fast charge da 125 W. Inoltre, i dettagli sulla configurazione della fotocamera del telefono sono già comparsi su Internet.

Secondo quanto riferito, ospiterà una fotocamera Samsung HP1 da 200 MP, una lente Samsung JN1 ultrawide da 50 MP e un teleobiettivo da 12 MP sul retro. Anteriormente, il telefono potrebbe essere dotato di un impressionante snapper da 60 MP per selfie e videochiamate. Tuttavia, vale la pena ricordare che i megapixel non determinano necessariamente la qualità dell'immagine.

Ad esempio, la fotocamera da 12 MP su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro hanno ottenuto molti elogi, così come quella di iPhone 13, anch'essa di soli 12 Megapixel. Sarà interessante vedere come si comporterà il Frontier rispetto alle altre offerte di punta del 2022. Sarà in competizione con le ammiraglie di Samsung, Apple, OnePlus e altri marchi leader.