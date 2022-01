Motorola: il nuovo flagship userà sensori di Samsung

Il prossimo telefono di fascia alta di Motorola utilizzerà dei super sensori ISOCELL di Samsung; ci sarà una lente da ben 200 Megapixel e un'altra da 50 MPX.

Motorola e Samsung: un sodalizio… premium

Tre anni fa, Samsung ha riavviato la corsa ai megapixel della fotocamera nel mercato della telefonia mobile con i suoi primi sensori da 48 MP e 64 MP. Da allora, l'azienda ha anche lanciato sensori da 50 MP, da 108 MP e da 200 MP. La prima camera ISOCELL da 200 MP al mondo verrà utilizzata in uno smartphone Motorola prima di essere adottata per il Galaxy S23.

Secondo un nuovo rapporto dalla Cina, un prossimo smartphone di punta del brand di proprietà di Lenovo, sarà il primo a utilizzare il sensore della fotocamera ISOCELL HP1 da 200 MP. Non di meno, utilizzerà anche il sensore JN1 da 50MP per la fotocamera secondaria. Il telefono ha il nome in codice “Frontier” ed è una versione di fascia premium del Motorola Edge X30 recentemente annunciato.

Il telefono in arrivo presenterà una main camera principale ISOCELL HP1 da 200 MP, una lente ultrawide ISOCELL JN1 da 50 MP e un teleobiettivo Sony IMX663 da 12 MP sul retro. Nella parte anteriore, il Frontier potrebbe essere dotato di un enorme sensore Omnivision OV60A da 60 MP. Questa è una delle configurazioni fotografiche più impressionanti che abbiamo mai visto finora.

Il Motorola Frontier utilizzerà anche altre funzionalità di fascia alta, tra cui un display Super AMOLED Infinity-O da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, un processore Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB/12 GB di RAM, 128 GB/256 GB di memoria interna, impronta digitale in-display lettore, altoparlanti stereo, fast charge da 125 W e ricarica wireless rapida fino a 50 MP.