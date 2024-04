Motorola Edge 50 Ultra è UFFICIALE, potentissimo come nessun altro

Pochi giorni or sono Motorola ha appena annunciato il nuovissimo Edge 50 Ultra, un flagship pazzesco con un chipset di Qualcomm veramente innovativo, lo Snapdragon 8s Gen 3. Il gadget vanta anche uno schermo generoso da 6,7 pollici con refresh rate da 144 Hz e back cover in legno. Sta arrivando nel mercato internazionale (quindi sì, anche da noi) ad un costo interessante.

Motorola Edge 50 Ultra: le sue caratteristiche complete

Andiamo con ordine; esteticamente è molto simile all’Edge 50 Pro lanciato di recente; ha un’isola fotografica con tre obiettivi e viene proposto in tre finiture: Forest Grey, Beach Fuzz (entrambe in pelle vegana) e una Nordic Wood, ovvero in legno. Il telaio, in tutte le iterazioni, è in alluminio sabbiato.

Lo schermo del Motorola Edge 50 Ultra è un pannello pOLED LTPS da ben 6,7 pollici con risoluzione di 2712 x 1220 pixel con refresh rate di 144 Hz, luminosità di 2500 nit e aspect ratio di 20:9. Vi è il supporto all’HDR10+ e il rapporto schermo-corpo è del 93,8%. Ha ricevuto la certificazione di Pantone e c’è un fingerprint sotto l’unità principale, la quale è protetta da un vetro 3D Corning Gorilla Glass Virtus. Sotto la scocca vanta un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 coadiuvato da 16 GB di RAM LPDDR5X e da memorie UFS 4.0 da 1 TB. C’è una batteria da 4500 mAH che si ricarica via cavo a 125W, via wireless a 50W e c’è anche la riverse charging da 101W. Non mancano speaker Dolby Atmos con motori vibranti sull’asse X.

Viene venduto in single-SIM che in Dual SIM, c’è il modem Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.4. Non manca il modem 5G e la possibilità di sfruttare i pagamenti contactless con l’NFC. La selfiecam è una 50 megapixel con autofocus e apertura f/1.9 e gira video in 4K a 60 fps, oltre che in FullHD a 120 fps. Posteriormente abbiamo tre ottiche: 50 megapixel con apertura f/1.6 ma c’è anche un’ultrawide da 50 mega con angolo di visuale di 122°. L’autofocus è presente in tutte le lenti e c’è anche una lente periscopica da 64 Megapixel.

Viene venduto a 999€ in Europa; arriverà a breve anche nel nostro Paese. Intanto, se volete fare un buon affare e avete un budget contenuto, vi segnaliamo che il midrange Motorola Edge 30 Neo costa solo 174,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.