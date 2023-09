Motorola Edge 40 Viva Magenta: smartphone TOP, prezzo LOW-COST

Il meraviglioso Motorola Edge 40 oggi costa pochissimo su Amazon: il dispositivo, complice l’ottimo rapporto qualità-prezzo di cui dispone, è un best buy assoluto alla cifra di soli 459,90€, spese di spedizione incluse. Tenete conto che si tratta di un device eccezionale, dotato di features di alto profilo inserite in un prodotto compatto, leggero, versatile, elegante e dal design mozzafiato. La versione che vi proponiamo poi, è quella in colorazione Viva Magenta, realizzata in collaborazione con Pantone. Il risparmio rispetto al costo di listino è molto alto perciò se siete interessati/e, non lasciatevelo sfuggire. Fate presto perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Motorola Edge 40: il midrange da comprare oggi

Il dispositivo di Motorola è uscito sul mercato da pochissimo ma è da subito divenuto un best buy su tutti i fronti: dispone di uno schermo generoso con tecnologia OLED, risoluzione FullHD+ e refresh rate di 144 Hz. Non di meno, il processore interno octacore assicura prestazioni al top in ogni contesto. Non manca a bordo il modem 5G, una batteria che dura tantissimo e si ricarica in un lampo con la TurboPower da 68W e molto altro ancora. In confezione troverete sia il caricatore che la pratica cover in silicone.

Acquistando questo smartphone di Motorola da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; pensiamo al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, potrete perfino usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Al prezzo di soli 459,90€, Motorola Edge 40, in colorazione Viva Magenta e con 8+128 GB, si propone come una delle migliori soluzioni presenti sul mercato: è un super best buy da non lasciarvi sfuggire.

