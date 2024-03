Motorola Edge 40 5G: impossibile resistere allo SCONTO di 240€

Motorola Edge 40 5G assicura prestazioni di livello altissimo e si fa apprezzare anche per l’ottima qualità costruttiva: uno smartphone dal profilo estremamente sottile, con un corpo impermeabile e su cui trova spazio lo straordinario display frontale che è un vero piacere per gli occhi. Non va poi dimenticata la velocissima navigazione su internet ed un comparto fotografico che saprà regalarti enormi soddisfazioni.

Cogli al volo quest’opportunità, prima che la promozione termini: realizza il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto assurdo del 40%, lo smartphone Motorola Edge 40 5G potrà essere tuo ad un prezzo di appena 359 euro invece di 599 euro.

Super offerta Amazon per Motorola Edge 40 5G

Siamo di fronte ad uno smartphone 5G dal profilo sottilissimo: impatto estetico elegante e dimensioni contenute rendono Motorola Edge 40 5G estremamente comodo da portare con sé. Il terminale vanta la presenza di un display pOLED da 6,7 pollici e risoluzione FullHD+, con contrasti accentuati e frequenza d’aggiornamento fino a 144 Hz per la massima fluidità.

Il comparto fotografico prevede una lente principale da 50 MP con ultra-grandangolo, Macro Vision e sensore di profondità. La selfie cam è invece da ben 32 MP. A bordo del Motorola Edge 40 5G troviamo 256GB di storage interno ed 8GB di memoria RAM, oltre ad una batteria da 4400mAh di lunga durata e con sistema di ricarica rapida. Connettività 5G e Wi-Fi ultraveloci.

Segui l’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello il tuo nuovo smartphone Motorola Edge 40 5G: risparmierai circa 240 euro ed arriverà a casa prestissimo con spedizione gratuita.