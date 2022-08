Motorola Edge 30 Ultra sarà bellissimo (FOTO)

Finalmente ci siamo: Motorola svelerà fra pochissime ore il nuovissimo flagship Moto X30 Pro in Cina. In Europa e nel resto del mondo, questo dispositivo si chiamerà Edge 30 Ultra e presenterà una novità mai vista prima del panorama della telefonia mobile: la fotocamera principale da ben 200 Megapixel.

Unitamente a questo device vedremo anche il Moto S30 Pro (un flagship killer con Snapdragon 888+) e il Razr (2022) 5G. Dobbiamo però avvisarvi: questi prodotti arriveranno anche da noi, anche se al momento non abbiamo una data di rilascio per il mercato nostrano. Come detto, in Cina verranno annunciati tutti il 2 agosto 2022. Ora la compagnia ha deciso di svelare il design del futuro Edge 30 Ultra e notiamo un’estetica davvero elegante e accattivante.

Motorola Edge 30 Ultra: il design è stato rivelato

Come detto, sarà il primo telefono al modno a godere della main camera da 200 Megapixel. Dovrebbe essere uno snapper ISOCELL realizzato da Samsung ma non abbiamo ulteriori dettagli in merito. Anche Xiaomi rilascerà un top di gamma con questa feature (Redmi K50S Pro aka Xiaomi 12T Pro) nei prossimi giorni, ma ancora non abbiamo molte notizie in merito.

Analizzando l’estetica dell’Edge 30 Ultra vediamo un comparto fotografico composto dal super sensore, da due lenti aggiuntive (ultrawide e tele) e da un flash LED.

Oltre al design del telefono, l’azienda ha anche spoilerato la velocità di ricarica della suddetta ammiraglia: 100W. A marzo, se ricordate, il direttore generale di Lenovo Mobile aveva suggerito che questo telefono avrebbe avuto il supporto ad un caricatore da 125W su Weibo. Fra le altre cose, ci dovrebbe essere anche il supporto alla wireless charging da 50W. Non si sa nulla di un’eventuale reverse charging.

Questo smartphone è anche stato avvistato presso il TENAA: la sua RAM sarà di 8, 12 o 16 GB e lo storage potrebbe essere di 512 GB. Ricordiamo il processore del dispositivo: Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Fra le altre cose, citiamo Android 12 con skin MyUX.

