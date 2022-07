Motorola S30 Pro: un nuovo midrange premium all'orizzonte

Oggi apprendiamo quali saranno le specifiche tecniche del nuovo smartphone di casa Motorola. Moto S30 Pro infatti, è un super device che è stato rivelato mediante l’elenco del TENAA. Sarà un midrange premium (o un flagship killer, come si suol dire). Facciamo il punto.

Motorola Moto S30 Pro: flagship killer per la fascia media

Il prossimo 2 agosto in Cina, l’OEM americano di proprietà di Lenovo mostrerà al mondo il Moto X30 Pro (aka Edge 30 Ultra) e il Razr (2022). Quesi saranno due flagship in tutto e per tutto, con processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e funzionalità premium. Ora si scopre che la compagnia potrebbe svelare anche un ulteriore terzo device chiamato Moto S30 Pro; potrebbe essere un midrange, ma andiamo con ordine.

Intanto sappiamo che è stato avvistato presso il portale di certificazione del TENAA, ma ha fatto la sua apparizione anche all’interno dell’ente cinese 3C. Sarà un dispositivo abilitato al 5G con caricabatterie da 68W. Il numero di modello invece sembra essere XT2243-2.

Moto S30 Pro misurerà 158,4 x 71,9 x 7,6 mm e avrà un peso di 170 grammi. Lo schermo sarà un’unità OLED FHD+ da 6,67 pollici con aspect ratio 20:9 e fingerptin in-screen. Non dovrebbe mancare il classico refresh rate da 120 hz. Il processore, come si evince dal portale della TENAA, dovrebbe essere composto da otto core da 2,995 GHz. Non sarà lo Snapdragon 8+ Gen 1 ma lo Snapdragon 888+ dello scorso anno.

Arriviamo ora al comparto fotografico: tre sensori sulla back cover. Potrebbe essere in grado di girare video in 8K ma non sappiamo di più in merito. Arriverà con 8, 12, 16 GB di RAM e con 128, 256 o 512 GB di storage interno. Ci sarà Android 12 con skin MyUI e verrà commercializzato in diverse colorazioni: black, white, gold, blue, cyan, red, silver e gray.

