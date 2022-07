Motorola Edge 30 Ultra senza segreti: ecco come sarà

Stando a quanto si apprende, sembra che il nuovo Motorola Edge 30 Ultra (aka Moto X30 Pro) sia prossimo al debutto; disporrà di un sensore fotografico da 200 Megapixel, del supporto alla ricarica veloce GaN da 145W e di molte altre cose ancora.

In questi mesi abbiamo sentito parlare moltissimo del famigerato Motorola Frontier (nome in codice); sarà un’ammiraglia degna di nota e arriverà sul mercato internazionale il prossimo 2 agosto in Cina e nel resto del pianeta. Verrà annunciato insieme al Razr (2022) 5G. Grazie ad un post teaser emerso sul web, possiamo vedere ora il suo design in tutto il suo splendore.

Motorola Edge 30 Ultra: facciamo il punto

Sicuramente il device sarà uno dei primi (se non il primo) terminale a presentare un’ottica da 200 Megapixel; ci saranno altre due lenti da 50 e 12 Mpx, rispettivamente. Anche in passato il funzionario Chen Jin aveva ribadito tale feature a bordo del dispositivo e aveva anche suggerito la presenza di un sensore da 1/1,22 pollici.

Posteriormente notiamo un pannello posteriore curvo, tre camere sulla back cover, un flash LED; sul pannello anteriore invece, citiamo lo schermo curvo con selfiecam al centro dello schermo. Sul frame laterale tutti i pulsanti del caso.

Nello specifico, lo schermo sarà un’unità AMOLED Full HD+ da 6,73 pollici, in grado di offrire il supporto al refresh rate da 144 Hz. Sotto la scocca troveremo una batteria da 4500 mAh con fast charge da 145W al seguito. Il processore invece, sarà uno Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di RAM e da 256 GB di storage al seguito. Non mancherà Android 12 con skin MyUX di nuova generazione. Si dice che verrà commercializzato solo in nero e che costerà 899,00€.

Cosa vi consigliamo noi?

Se cercate un buon midrange low cost invece, vi suggeriamo Moto E32 a soli 119,90€. Molto intrigante, come secondo telefono o come muletto è perfetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.