Motorola Edge 30 Pro: FOLLIA del Prime Day, lo paghi POCHISSIMO

Motorola Edge 30 Pro è stato il primo telefono al mondo ad essere presentato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a dicembre dello scorso anno in Cina. In Europa è arrivato a marzo scorso con un prezzo vantaggioso. Adesso però, in occasione dei Prime days, si porta a casa con un costo praticamente irrisorio, degno di un medio gamma. La particolarità però, è che si tratta di uno smartphone di punta, con la miglior tecnologia che possa trovarsi in commercio. Sapere quanto costa? Sono 599,90€. Allo stesso prezzo si portano a casa telefoni molto meno performanti quindi senza troppo indugi, vi invitiamo ad effettuare l’acquisto il prima possibile.

Motorola Edge 30 Pro: perché comprarlo?

Il Motorola Edge 30 Pro garantisce performance punica, grazie al processore octa core, alla RAM capiente e alle memorie UFS 3.1 da 128 GB. Il pannello da 6,67 pollici invece, è uno dei migliori presenti sul mercato: risoluzione full HD+, frequenza di aggiornamento pari a 144 Herz e supporto all’HDR 10 plus. Insomma, è uno dei migliori presenti sul mercato.

La fotocamera anteriore garantisce selfie e video call in altissima risoluzione grazie ai 60 Megapixel di cui dispone. Posteriormente invece, troviamo un’ottica principale da 108 megapixel, coadiuvata da altri sensori di fascia alta. Inutile prenderci in giro, questo è uno dei migliori flagship sul mercato, grazie ai frame days, si porta a casa a soli 599,90 €, un prezzo troppo competitivo.

Il sistema operativo è Android 12 con skin MyUX: semplice, pulita e veloce. Impossibile non amarla. Sappiate che in confezione troverete anche una cover in silicone gratuita. Mica male.

Comprandolo da Amazon avrete un sacco di vantaggi come il reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto, L’assistenza clienti sette giorni su 7 per ben 2 anni e molto altro ancora. Non dimenticate che le spedizioni sono gratuite e sono incluse nel prezzo finale. Insomma, fate presto e non tergiversate; l’offerta scadrà sicuramente prima della mezzanotte.

