Motorola Edge 30 Neo: prezzo SPETTACOLARE di soli 174€ su Amazon

Uno dei dispositivi più interessanti dell’ultimo periodo è sicuramente il Motorola Edge 30 Neo che oggi, grazie alle offerte folli di Amazon, si porterà a casa all’incredibile prezzo di soli 174,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Parliamo di un terminale di fascia media dalle caratteristiche premium e dal design minimal e mozzafiato, realizzato in collaborazione con Pantone. Nello specifico, il modello che vi suggeriamo di prendere è quello in colorazione “Black Onyx”, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna al seguito. Come non citare poi altre features di punta come lo schermo da 6,3″ pOLED, la doppia fotocamera avanzata con 64 Megapixel, la batteria che si ricarica velocemente e il supporto al Dual SIM. In confezione troverete il caricatore e la cover in silicone per la protezione del telefono stesso.

Motorola Edge 30 Neo: ecco perché comprarlo

Analizziamo lo smartphone di Motorola con attenzione; Edge 30 Neo è un device di fascia media pazzesco, dotato di uno schermo pOLED da 6,3 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz e che vanta un miliardo di sfumature di colore. Presenta un processore octa-core di Qualcomm super evoluto (lo Snapdragon 695), coadiuvato da 8 GB di RAM e da memorie UFS da 256 GB. Il comparto fotografico è composto da due sensori di punta da 64 Megapixel con OIS che girano video in altissima risoluzione. La selfiecam invece, è da 32 Megapixel. Il software delle camere è pazzesco: ultrawide, stabilizzazione ottica, Macro Vision, messa a fuoco istantanea all-pixel e non solo. Il modem 5G assicura una connettività next-gen e c’è una batteria da 4020 mAh che garantisce un giorno di autonomia e si ricarica in pochissimi minuti grazie alla TurboPower da 68W.

Motorola Edge 30 Neo viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 174,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto esagerato, pari al 42% in meno sul valore di listino. Con un costo così non potete lasciarvelo sfuggire: è un super best buy.