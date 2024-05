Motorola Edge 30 Neo in offerta: grandi prestazioni, prezzo ultra-competitivo

Pescando tra le migliori offerte di Amazon del giorno, abbiamo trovato un’occasione decisamente interessante: il Motorola Edge 30 Neo è un eccellente mid-range, con una scheda tecnica completa e un prezzo davvero competitivo. Oggi però può essere tuo ad un prezzo ancora più ghiotto: chipset potente, schermo p-OLED e tantissimi altri assi nella manica. Ha davvero tutto. Con lo sconto del 30%, oggi lo paghi appena 171€.

Ma facciamo un piccolo passo indietro e vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche più importanti. Il Motorola Edge 30 Neo è alimentato dal chipset Snapdragon 695 5G, che, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, garantisce prestazioni fluide per le attività quotidiane e un’esperienza di gioco adeguata, anche con titoli più impegnativi.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 64MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e una fotocamera ultra-wide da 13MP che funge anche da macro. Troviamo una modalità Night Vision che fa un ottimo lavoro in condizione di scarsa luce, mentre la fotocamera frontale da 32MP produce selfie di buon livello.

La batteria da 4020 mAh offre un’autonomia discreta, sufficiente per coprire una giornata di utilizzo moderato. Molto positiva la ricarica rapida a 68W, che garantisce il pieno di energia in meno di 40 minuti di ricarica.

In altre parole, si tratta di uno smartphone incredibilmente equilibrato, nonché di una delle migliori opzioni in assoluto sotto i 200€. Non perdere l’occasione di acquistarlo a solamente 171€: rimane ancora poco tempo…