Motorola edge 30 Neo è lo smartphone sotto i 250€ da NON PERDERE

Avrai anche un budget ristretto mai stai sicuro che se scegli Motorola edge 30 Neo porti a casa uno smartphone che non ti fa mancare niente tra le mani. Di vera qualità e con delle tecnologie avanzate al suo interno, ha tutte le carte in regola per stupirti.

Ora che è in promozione su Amazon è un affare sotto tutti i punti di vista. Approfitta del 17% di sconto e fallo tuo con 249€. Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Motorola edge 30 Neo per uno smartphone che non ha paura di stupire

Motorola edge 30 Neo è un prodotto che merita davvero l’attenzione. Magari potresti non averlo preso in considerazione perché non è uno dei brand più chiacchierati ma lasciati dire che stai commettendo un errore. Ebbene, questo smartphone è eccezionale sotto tutti i punti di vista e anche esteticamente è curato nei minimi particolari.

Oltre ad arrivare a casa tua con una cover inclusa, Dual SIM e con Android 12 già installato sappi che supporta anche il 5G per farti navigare alle velocità più elevate se hai un abbonamento compatibile.

Ma non finiscono qua le caratteristiche degne di nota: hai un display pOLED FHD+ che fa brillare i colori e rende i neri assoluti per un risultato senza precedenti, anzi, streaming e gaming mobile sono all’ordine del giorno. Dopotutto hai 256 GB di memoria da occupare quindi perché ti fai problemi?

Con batteria che ti porta a sera, ricarica rapida e fotocamera avanzata non ti fa mancare praticamente nulla.

Motorola edge 30 Neo è un gioiellino e può diventare tuo. Se sei curioso collegati su Amazon dove lo porti a casa con sconto del 17% a soli 249€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.