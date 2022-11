Motorola Edge 30: il mediogamma per tutti ora TUO con uno sconto INCREDIBILE

In queste ore abbiamo trovato un’offerta relativa al mediogamma di Motorola più venduto degli ultimi mesi. No, non parliamo di uno dei tanti device della serie Moto G, ma di un’ammiraglia entry level della serie Edge. Lui si chiama Edge 30 ed è una proposta super economica (anche se ha features di punta) del colosso americano di proprietà di Lenovo. Grazie agli sconti pazzi di Amazon si può portare a casa a soli 359,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo di vendita. Pensate che il risparmio, in questo caso, è pari al 35% sul costo di listino. In origine costerebbe infatti ben 549,90€.

Prenderlo da questo portale vi da accesso a tanti vantaggi esclusivi che vi riportiamo di seguito. In primo luogo dobbiamo segnalare le spese di spedizione gratuite; in seconda istanza poi, avrete accesso alla super garanzia di due anni sul prodotto, con tanto di assistenza via telefono o via chat attiva tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei di mattina a mezzanotte.

Motorola Edge 30: un mediogamma premium al prezzo low-cost

Fra le sue caratteristiche principali citiamo lo schermo OLED da 6,5″ super risoluto (FullHD+) con refresh rate pari a 144 Hz. Non di meno, il pannello visualizza un miliardo di sfumature di colore. La selfiecam poi è nitida; 32 Mega per realizzare selfie e autoscatti meravigliosi e le videochiamate saranno sempre in altissima qualità. Posteriormente troviamo tre fotocamere con sensore principale da 50 megapixel, ultrawide e Macro Vision con messa a fuoco all-pixel. Non perderete neppur un momento grazie a questo gioiellino.

Fra le altre cose, citiamo l’ottimo e collaudato processore Snapdragon 778G di Qualcomm coadiuvato dal modem per la rete 5G. Non manca la memoria RAM da 8 GB e lo storage da 128 GB. La batteria è da 4020 mAh e si ricarica in un lampo grazie alla tecnologia TurboPower da 33W.

In ultima analisi, citiamo la fantastica modalità “Ready For” che trasforma lo smartphone in un PC. Basta attaccare il device ad un monitor con tastiera, mouse e casse al seguito per avere un portatile sempre a disposizione.

Cosa ne pensate quindi? Affrettatevi se siete interessati perchè l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro. Può essere vostro a soli 359,00€ al posto di 549,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.