Motorola Edge 30: a meno di 180€ è il midrange da comprare su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia medio-alta ma non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo Motorola Edge 30, un device eccezionale, leggero, versatile, potentissimo, dotato delle migliori tecnologie ad oggi esistenti in commercio e che presenta una seri di caratteristiche che ve lo faranno amare sin dalla prima accensione. Nello specifico, questo terminale ha uno schermo OLED ampio e risoluto da 6,5 pollici avente una risoluzione FullHD+ e il refresh rate da 144 Hz. Fra le altre cose troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 778G+ con modem 5G, 8 GB di RAM e 128 GB di storage al seguito. Eccellente anche la batteria da 4020 mAh che si ricarica rapidamente e le fotocamere di bordo che realizzano immagini bellissime anche in condizioni di luce avverse. Grazie alle offerte folli presenti su Amazon si porterà a casa al prezzo speciale di soli 179,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Motorola Edge 30: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Motorola, come detto, è un midrange veramente speciale; presenta un processore Qualcomm Snapdragon 778G+ coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna, ma. non solo. Gode del supporto al Dual SIM e c’è Android 12 con skin MyUI al seguito, mentre la fotocamera posteriore dispone di tre lenti con quella principale da 50 Megapixel. La batteria è da 4020 mAh e si ricarica in un lampo con la TurboPower da 68W. C’è perfino la modalità “Ready For” che serve per connettere lo smartphone in modalità wireless a una TV o a un PC così da sfruttare le featured del device anche sul “grande schermo”. Lo schermo è un pannello pOLED da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e supporto all’HDR10+ oltre che al refresh rate da 144 Hz. Il chip interno che alimenta il dispositivo invece, è lo Snapdragon 778G+ di Qualcomm con modem 5G.

Motorola Edge 30 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 179,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.