Motorola e Xiaomi useranno fotocamere da 200 Megapixel

Samsung ha svelato, diverso tempo fa, i primi sensori fotografici ISOCELL HP1 da 200 Megapixel. Tuttavia, non sarà il colosso sudcoreano il primo brand ad adottare il suddetto sensore. Assurdo? Niente affatto: pensiamo a Xiaomi che è stata la prima compagnia a scegliere l’ottica da 108 Mpx dell’azienda coreana. Ora si apprende che Motorola e Xiaomi saranno i primi marchi ad inserire il sensore da 200 Mega sui nuovi flagship prossimi al debutto.

Motorola Frontier e Xiaomi 12 Ultra: potentissimi con ottiche da 200 Mpx

Se ricordate, l’OEM americano di proprietà di Lenovo aveva detto in passato: “Un nuovo benchmark per l’esperienza dell’immagine che non si limita ai parametri, aprendo l’era della fotografia mobile a 200 MP“.

In poche parole, stava preannunciando al mondo il lancio della sua nuova ammiraglia con ottica super risoluto ISOCELL HM1. Non di meno, questo telefono dovrebbe godere anche del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm da poco presentato. Il nome in codice del device è Frontier e arriverà a luglio. Supporterà anche la fast charge via cavo da 125W.

Giusto per completezza, riportiamo di seguito le caratteristiche del sensore di Samsung. ISOCELL HP1 ha una dimensione di 1/1,22 pollici con supporto alla tecnologia ISOCELL 3.0 che combina 4 pixel in 1 o 16 in 1. Non di meno, realizza foto da 2,56 μm, 1,28 μm da 50 Mpx. Gira video in 8K a 30 fps con dimensione di 8192 × 6144 o di 7680 × 4320.

Xiaomi 12 Ultra sarà il degno rivale del Motorola Edge 30 Ultra e avrà il comparto software cosviluppato da Leica. I cameraphone del futuro sono dietro l’angolo. Voi cosa vi aspettate? Sarà un’estate ricca di ammiraglie premium e ad agosto arriverà la quarta generazione dei foldable del colosso sudcoreano Samsung: Galaxy Z Fold4 e Z Flip4.

Cosa vi consigliamo noi?

Uno dei telefoni di fascia media più economici del momento è proprio il Motorola Moto G22 che da 219,90€ si trova a soli 139,90€ con spedizione gratuita su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.