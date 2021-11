Con LG fuori dai giochi, Motorola punta al podio

L'uscita di scena dal settore della telefonia mobile di LG Electronics, aiuterà Motorola a diventare il terzo marchio di smartphone più grande negli Stati Uniti.

Motorola vuole diventare il terzo OEM di telefonia negli USA

La società di ricerche Counterpoint Research ha pubblicato un nuovo rapporto relativo alla quota di mercato dei telefoni negli Stati Uniti nel terzo trimestre di quest'anno. Viene rivelato che, nonostante la carenza di componenti e i problemi della catena di approvvigionamento, le aziende sono riuscite a mantenere dei fatturati alti e a far riprendere il mercato dopo lo stallo di pochi mesi fa durante la pandemia da CoVid-19.

Tuttavia, il punto culminante del rapporto è che Motorola, di proprietà di Lenovo, è ora entrata nell'elenco dei primi tre produttori di smartphone negli Stati Uniti poiché la compagnia è riuscita a conquistare la quota di mercato di LG.

I primi tre modelli di Motorola presentati nel terzo trimestre del 2021 includono Moto G Play, Moto G Power e Moto G Stylus. La compagnia non è stata molto colpita dalla chiusura degli stabilimenti in Vietnam poiché produce i suoi dispositivi in ​​Cina.

Come notato, con l'uscita di LG dal mercato degli smartphone, Motorola è riuscita ad acquisire nuovi clienti. Sebbene sia riuscita a conquistare il terzo posto nel mercato statunitense, con solo una quota dell'8%, non è affatto vicina ai primi due marchi leader.

Apple rimane il marchio di smartphone leader negli Stati Uniti (e non solo) con una quota di mercato del 42%, che rappresenta un aumento del 9% su base annua. Il gigante sudcoreano Samsung rimane al secondo posto con una quota di mercato del 35% e la società ha aumentato la sua presenza del 18% su base annua.

Il rapporto aggiunge che la nuova serie iPhone 13 ha contribuito al 17% delle vendite dell'OEM di Cupertino nel terzo trimestre di quest'anno. Con le festività natalizie, la società dovrebbe rafforzare anche il quarto trimestre.

D'altra parte, questa volta Samsung non ha lanciato il suo fiore all'occhiello della serie Galaxy Note, ma ha rilasciato due nuovi smartphone pieghevoli che le hanno permesso di superare gli obiettivi dell'azienda in termini di vendite. Inoltre, è anche riuscita a spingere molto il Galaxy A32 5G, il suo smartphone 5G più economico attraverso i vari provider di telefonia mobile.