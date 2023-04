Monopoly Classico: l'immortale gioco da tavolo a soli 19€ in OFFERTA LAMPO

Tutti avrete giocato o almeno sentito parlare del Monopoly. Si tratta di uno di quei giochi da tavolo immortali che bisogna assolutamente possedere a casa. Allora perché farvi scappare questa promozione di Amazon riguardante il Monopoly Classico? Ci sono diverse versioni ed edizioni, ma la versione originale è sempre la più amata e immortale e oggi potrete acquistarla a soli 19,89 euro invece di 35,99 euro. Ma state attenti e sbrigatevi, perché l’offerta dura appena un’ora dalla pubblicazione di questo articolo.

Monopoly Classico: l’imperdibile e amatissimo gioco di compravendita

Stiamo parlando del gioco da tavolo di contrattazione più famoso del mondo: comprate, vendete, sognate e programmate la vostra strada verso la ricchezza. I giocatori comprano, vendono e contrattano per vincere. Alla base di tutto c’è l’acquisto e la vendita di proprietà, ma poi potrete anche costruire case e hotel su di esse. Fate girare la fortuna: le carte “imprevisto” e le carte “probabilità” possono cambiare tutto.

Il grande classico Monopoly per grandi e piccini è ottimo per divertirsi e giocare in compagnia. Dopo aver divertito intere generazioni è arrivato il momento di allietare anche la vostra casa. Andate immediatamente su Amazon e acquistate il Monopoly Classico a soli 19,89 euro invece di 35,99 euro. Con Amazon Prime, poi, avrete consegne rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.