Monopattino Lamborghini Alext: OLTRE 250 euro di sconto

Nel mondo degli e-scooter di alta gamma, pochi brand possono competere con la prestigiosa Lamborghini. Ecco perché il monopattino elettrico Lamborghini Alext rappresenta la quintessenza della qualità e dell’eleganza nel settore della micromobilità elettrica. Inoltre oggi, con uno sconto imperdibile del 20% su Amazon, puoi farlo tuo al prezzo competitivo di soli 1.040,66 euro, anziché 1.299,00 euro.

Non dimenticare che se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Monopattino Lamborghini Alext: per chi si vuole muovere con stile

La sicurezza è al primo posto con il Lamborghini Alext. Dotato di freni su entrambe le ruote e un sistema di frenata unico che controlla sia il freno anteriore a disco che quello posteriore elettronico, puoi essere certo di avere il massimo controllo in ogni situazione. Inoltre, la tecnologia KERS ti permette di recuperare energia ad ogni frenata, estendendo ulteriormente l’autonomia già eccezionale di questo e-scooter.

Parlando di autonomia, il Lamborghini Alext non delude. Con una batteria da 600 Wh, può raggiungere fino a 40 km con una sola carica. E la ricarica è un gioco da ragazzi: basta inserire la spina del caricabatterie sul lato destro della pedana e il gioco è fatto.

Le sospensioni anteriori e posteriori assorbono gli urti, assicurando una guida liscia anche sui terreni più accidentati. Gli pneumatici da 11” Tubeless riducono al minimo il rischio di forature, garantendo una trazione ottimale in qualsiasi condizione.

Infine, il potente motore da 500W rende il Lamborghini Alext una vera belva delle strade urbane. Con la capacità di affrontare salite fino al 22% e una velocità massima di 20 km/h, non ci sarà più alcuna sfida che possa fermarti.

Il monopattino elettrico Lamborghini Alext è molto più di un mezzo di trasporto; è un simbolo di stile, prestazioni e innovazione. Approfitta subito del 20% di sconto su Amazon, e acquistalo al prezzo speciale di soli 1.040,66 euro, prima che sia troppo tardi.