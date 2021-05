Nital ha appena comunicato che porterà in Italia i monopattini elettrici Singyee by AEE. Il distributore italiano, attraverso la sua Business Unit HInnovation by Nital, ha deciso di entrare nel settore della micromobilità; i prodotti della compagnia cinese si caratterizzano per esser esteticamente molto curati, convenienti e solidi.

Nital entra nel mondo della micromobilità con Singyee

Secondo quanto si può leggere in rete, sembra che Nital, lo storico distributore di numerosi marchi di fotografia, smart home e via dicendo, fa il suo debutto nell’area della mobilità ecosostenibile grazie ai monopattini elettrici dell’azienda Singyee. Non di meno, saranno presenti biciclette EV e molto altro ancora.

Lorenzo Magnelli, Product Manager Hinnovation di Nital ha così dichiarato:

Siamo orgogliosi di approcciarci al mondo della micromobilità elettrica, certi che i nostri clienti accoglieranno con entusiasmo i prodotti Singyee by AEE, riconoscendovi una giusta miscela di design, tecnologia, innovazione e anche convenienza, che sono fondamentali driver di crescita di un segmento giovane e promettente.

La collaborazione fra le due realtà si affaccia ad un nuovo mondo e sembra essere pronta per fare la differenza in un mercato sempre più in crescita.

Per chi non lo sapesse, Singyee è la Business Unit del colosso cinese AEE Aviation Technology; stiamo parlando di una compagnia molto famosa a livello internazionale, che distribuisce droni per i professionisti e attrezzatura di stampo militare. Grazie a AEE, Singyee si appropria di tante soluzioni innovative.

Non di meno, quest’area è dedicata al mercato consumer: lo scopo di Singyee è rivoluzionare il mercato attuale, portando prodotti dal prezzo conveniente, dal design ricercato e dalla qualità ineccepibile.

In primo luogo, Hinnovation by Nital porterà una serie di monopattini elettrici. Troviamo l’Explorer, l’Explorer Pro, il Road ed infine, il Road+.

