Monitor Samsung: fino a 500 euro di sconto con la permuta dell'usato

Se stai valutando l’acquisto di un nuovo monitor gaming per PC, ti segnaliamo l’ultima promozione di casa Samsung, che consente di ottenere uno sconto massimo di 500 euro dando in permuta un monitor usato. Inoltre, su una selezione di modelli è possibile ricevere un extra sconto fino al 20% in carrello usando il codice promozionale SUMMER in fase di check-out.

I monitor Samsung si distinguono rispetto alla concorrenza per il loro eccellente display e le molteplici funzionalità per migliorare l’esperienza gaming di ogni utente. Tra i migliori modelli si annoverano quelli della serie Odyssey, protagonisti assoluti della nuova promo della casa asiatica. Su questa pagina dello store ufficiale Samsung trovi tutti i monitori in offerta.

Le migliori offerte sui monitor gaming Samsung

Trade Up

Monitor Gaming Odyssey Ark 2^ Gen da 55″ UHD Curvo in offerta a 2.699,00 euro (fino a 500 euro di sconto con la permuta dell’usato)

in offerta a 2.699,00 euro (fino a 500 euro di sconto con la permuta dell’usato) Monitor Gaming Odyssey Neo G9 da 57″ Dual UHD Curvo in offerta a 2.399 euro (fino a 150 euro di sconto con la permuta dell’usato)

Voucher SUMMER

Tutte le altre offerte sono disponibili su questa pagina dedicata del sito ufficiale di Samsung.