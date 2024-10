Monitor Samsung 24" FHD a 79,90€: offerta a tempo Amazon

Un’esclusiva offerta a tempo su Amazon ti permette oggi di acquistare questo monitor Samsung da 24 pollici, con risoluzione Full HD, al prezzo eccezionale di soli 79,90 euro invece del prezzo più basso recente di 99,90. Il prezzo include per gli iscritti la spedizione Prime con consegna immediata.

Monitor Samsung S31C 24″ FHD: economico e ideale per l’ufficio

Il monitor è dotato di un pannello di tipo IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD che garantisce ampi angoli di visione, colori vividi e immagini nitide: una combinazione perfetta per l’uso quotidiano per lo studio, il lavoro o l’intrattenimento.

Con un refresh rate di 75Hz e un tempo di risposta di 5ms offre una fluidità notevole per un monitor di questa categoria, specie per quel che concerne il lavoro. La tecnologia FreeSync sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con la scheda grafica allo scopo di ridurre i fenomeni di tearing e stuttering per migliorare l’esperienza di visione.

In tal proposito, è molto importante la presenza delle tecnologie Eye Saver Mode e Flicker Free che proteggono la vista anche durante l’uso prolungato del PC per ridurre l’affaticamento visivo. Per il gaming leggero, invece, c’è una apposita Game Mode, che ottimizza automaticamente colori e contrasto.

Con opzioni di connettività HDMI e D-Sub e modalità Eco Saving Plus per ridurre lo scopo energetico, questo monitor è un’ottima occasione di risparmiare senza rinunciare alla qualità. Il prezzo in offerta lampo su Amazon è di 79,90 euro.