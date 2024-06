Monitor portatile touchscreen da 14 pollici in SCONTO del 20% (Amazon)

Sei spesso in viaggio e hai bisogno di lavorare al computer con un doppio schermo? Sei un appassionato di videogiochi e anche in vacanza voi avere sempre dietro la tua consolle? Allora sono certo che non perderai questa occasione. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo monitor portatile touchscreen a soli 103,99 euro, invece che 129,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 20% che porta il risparmio a ben 26 euro. Per un prodotto di questa qualità è davvero un ottimo prezzo. Avrai la possibilità di usare questo schermo in qualsiasi modo e in qualunque posto.

Monitor portatile touchscreen tuo a molto meno

Sicuramente a questa cifra è un vero affare. Questo monitor portatile touchscreen ha un display da 14 pollici che quindi risulta non eccessivamente ingombrante ma senza sacrificare la visione. Gode di una risoluzione FHD a 1920 x 1080 p con tecnologia HDR per un’esperienza molto coinvolgente.

Gode di colori intensi che rendono tutto molto più realistico. Ha un pratico supporto posto sulla parte posteriore che ti permette di posizionarlo come desideri. E possiede una porta HDMI e una USB. In questo modo lo potrai collegare praticamente a tutto, dal computer, portatile o fisso, fino alle consolle di gioco come Play Station, Xbox e Nintendo Switch.

Una vera bomba da non perdere per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sia tardi e tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo monitor portatile touchscreen a soli 103,99 euro, invece che 129,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.