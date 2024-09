Monitor portatile OLED dell'Asus in SUPER offerta: design stupendo e qualità immensa

L’Asus ZenScreen MQ13AH è molto più di un semplice monitor portatile: è una rivoluzione per chi vuole lavorare ovunque con la massima qualità e stile. Ora disponibile su Amazon a soli 372€, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo consigliato di 459€, questo monitor OLED da 13,3 pollici è la soluzione definitiva per chi non si accontenta e cerca sempre il massimo.

Immagina di avere a disposizione uno schermo OLED che trasforma ogni contenuto in un’esperienza visiva mozzafiato: neri incredibilmente profondi, colori vibranti e una luminosità che fa brillare ogni dettaglio. Il tutto reso possibile dalla copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e dalla precisione cromatica Delta E<2. Questo significa che, sia che tu stia editando foto, guardando un film o lavorando su una presentazione importante, le immagini risulteranno sempre perfette, proprio come le hai immaginate.

Ma non è solo una questione di qualità visiva. Il tempo di risposta di 1 ms assicura una fluidità incredibile anche nei momenti più concitati: zero ritardi, zero scie. Con l’HDR-10, ogni scena è migliorata, e il risultato è un’esperienza visiva che ti lascia senza parole, anche in movimento. Insomma, è perfetto anche per portare le tue PS5 e Xbox Series X in vacanza. Grazie all’orientamento automatico dello schermo, il monitor si adatta alle tue esigenze, passando dalla visualizzazione orizzontale a quella verticale senza che tu debba fare nulla.

Leggero, elegante e pronto a seguirti ovunque, l’ASUS ZenScreen MQ13AH si trasporta facilmente con la smart case inclusa, che funge anche da supporto per utilizzarlo in totale comodità. Le sue connessioni USB Type-C e Mini HDMI lo rendono compatibile con qualsiasi dispositivo: laptop, tablet o smartphone. Non manca nemmeno un utile sensore che regolerà la luminosità in automatico a seconda dell’ambiente in cui ti trovo (fermo e restando la possibilità di settarlo manualmente secondo le tue preferenze).

Se sei sempre in movimento e hai bisogno di un monitor che possa tenere il passo con il tuo stile di vita frenetico, l’ASUS ZenScreen MQ13AH è la scelta perfetta. Con lo sconto del 19% su Amazon, al prezzo di 372€, questa è l’occasione che non puoi farti scappare.