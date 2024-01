Monitor portatile, offerta bomba su Amazon: lo paghi meno di 100€

Cerchi una soluzione per essere produttivo ovunque ti trovi? Oppure vorresti portare con te le tue console di gioco preferite anche in vacanza? Il monitor portatile Arzopa, attualmente in offerta al 38% di sconto a soli 99,99€ anziché 159,99€, è una soluzione versatile per migliorare l’efficienza lavorativa con un secondo monitor versatile che può essere facilmente collegato alla maggior parte dei dispositivi.

Con uno schermo da 15,6 pollici, questo monitor offre una risoluzione FHD IPS 1080P con un’eccellente gamma di colori, rendendolo ideale per visualizzare immagini, video e svolgere attività lavorative con una qualità visiva superiore.

Grazie alla semplice funzione Plug and Play, non sono necessarie app o driver. Utilizzando solo un cavo USB-C, è possibile regolare il monitor per il segnale video e l’alimentazione, offrendo una risoluzione Full HD. Si tratta di un dispositivo leggero e portatile, pesando solo 0,8 kg e con uno spessore di 0,8 cm, perfetto per un utilizzo efficiente in viaggio.

La sua ampia compatibilità, con due porte USB-C per la connessione a PC, Mac, Xbox, Switch, PS4, 5, e la porta mini HDMI, lo rende versatile e adatto a diversi dispositivi. Approfitta di questa offerta per ottenere un monitor portatile di alta qualità a un prezzo conveniente: oggi può essere tuo a meno di 100€!

