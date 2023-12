Monitor portatile da 15,6" in offerta a meno di 90€: si collega al laptop o alla power bank

Il monitor portatile Intehill P15NA è attualmente disponibile in offerta a soli 89,99€, grazie anche a un coupon sconto del 10%. Questo monitor è una soluzione perfetta per studenti e lavoratori che hanno bisogno di una soluzione per potenziare produttività e intrattenimento anche quando si è in mobilità.

Con una dimensione di 15,6 pollici e una risoluzione di 1920x1080p, il P15NA offre un rapporto di aspetto 16:9 che si adatta bene ai giochi e ai contenuti video. Tuttavia, è importante notare che se sei un utente professionale con esigenze elevate di luminosità e colore, potresti voler considerare altri modelli Intehill.

La connettività del monitor è diversificata, dotata di interfacce USB Type-C e mini HDMI. Questa versatilità lo rende adatto sia per computer che per console di gioco. Inoltre, può essere utilizzato come schermo esteso quando collegato a computer portatili con funzionalità Type-C, e il processo di collegamento è plug-and-play su sistemi Windows e macOS, senza necessità di driver aggiuntivi.

Il design del P15NA è pensato per essere completo ed ergonomico. Il guscio in lega di alluminio CNC con finitura anodizzata lo rende durevole, resistente ai colori e termicamente efficiente. Il monitor può essere supportato dalla custodia inclusa, da una penna attraverso il foro circolare nell’angolo in basso a sinistra o fissato tramite i fori di montaggio VESA. Inoltre, sono disponibili altoparlanti integrati e un jack per cuffie e speaker.

La leggerezza del P15NA, con solo 1,2 kg compresa la custodia magnetica, lo rende facilmente trasportabile in borse per laptop, zaini o valigie. Consumando tra 5 e 10 W, può essere alimentato dal computer portatile o da una power bank. Approfitta di questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo davvero conveniente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.