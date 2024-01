Monitor portatile da 14" in offerta su Amazon: oggi è tuo a solo 85€

Il monitor portatile ARZOPA da 14 pollici offre un’esperienza visiva eccezionale con una risoluzione Full HD 1920 x 1080 e uno schermo IPS che garantisce un ampio angolo di visione di 178°.

Con un rapporto di contrasto di 1000:1, l’immagine è precisa e vivida. La tecnologia HDR contribuisce a ripristinare l’immagine reale, offrendo un contrasto più forte e una gamma dinamica più ampia. Il monitor è attualmente in offerta su Amazon, dove può essere acquistato a solamente 85,49€. E’ una soluzione perfetta per aumentare la produttività anche in viaggio, ad esempio in hotel o nelle seconde case: ti basta collegarlo al laptop per poter avere un secondo monitor pronto all’uso.

Questo versatile monitor supporta diverse modalità di visualizzazione, tra cui duplicata, estesa e secondo schermo. La connettività è semplice grazie alle porte Type-C e Mini HDMI, consentendo di collegare facilmente laptop, PC, Mac, console di gioco e altro ancora. Con un design ultra sottile e un peso inferiore a 0,6Kg, è ideale per viaggi d’affari, escursioni o intrattenimento domestico.

Dotato di doppio altoparlante integrato, il monitor offre un audio coinvolgente per musica, film e giochi. La stabilità è garantita dal robusto supporto incluso. Attualmente in offerta su Amazon a soli 85,49€, questo monitor portatile ARZOPA è un compagno perfetto per chi cerca un display aggiuntivo per lavoro o svago in movimento.

