Monitor portatile A1 in sconto del 10%: prezzo SHOCK

Hai una vita dinamica e magari ti capita spesso di lavorare fuori casa ma sempre da PC? Per fortuna non devi rinunciare alla comodità di avere uno schermo ampio, che ti permetta di lavorare al meglio.infatti, mettendo nel carrello questo monitor portatile A1 hai la possibilità di assicurarti il comfort ovunque tu sia.al momento, e per poco ancora, è in sconto del 10% su Amazon era disponibile ad appena 90,24€ invece di 99,99€. Non farti scappare questa super occasione!

Per lavorare ovunque, senza stancare gli occhi: monitor portatile A1

Il monitor portatile ARZOPA A1 da 15,6″ è la soluzione perfetta per chi cerca un display aggiuntivo facile da trasportare e versatile. Con un design ultra sottile, pesa pochissimo, rendendolo quasi la metà del peso di un laptop di pari dimensioni. Questo lo rende ideale per essere infilato nella borsa o in uno zaino, magari insieme al tuo computer o alla tua console, senza aggiungere peso o ingombro eccessivi.

Il monitor è dotato di un supporto integrato regolabile, che ti permette di trovare l’angolazione di visione perfetta, ovunque ti trovi, senza necessità di un supporto aggiuntivo. Il display IPS Full HD 1080P offre un angolo di visione di 178° e un rapporto di contrasto 1000:1, garantendo immagini vivide e dettagliate da qualsiasi prospettiva.

Il monitor A1 supporta tre modalità di visualizzazione: duplicata, estesa e secondo schermo, adattandosi facilmente a qualsiasi esigenza di lavoro o intrattenimento. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui laptop, PC, Mac, XBOX, PS3/PS4/PS5 e Nintendo Switch, grazie alle porte Type-C e Mini HDMI, che assicurano connessioni stabili e una trasmissione dati costante. Ti ricordiamo che è attivo lo sconto del 10% per pochissimo, per cui non fartelo scappare!