Monitor PHILIPS da 24": un AFFARE imperdibile sotto i 100 euro

L’eccezionale monitor PHILIPS 243V7QDSB da 24″ è ora disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 33%, rendendolo un’offerta imperdibile. Questo dispositivo combina una tecnologia avanzata e un design elegante, garantendo un’esperienza visiva senza pari. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 79,90 euro, anziché 119,00 euro.

Monitor PHILIPS da 24″: un’occasione che non puoi assolutamente perdere

La tecnologia IPS integrata nel PHILIPS 243V7QDSB offre immagini dettagliate con colori vivaci e realistici, mantenendo ampi angoli di visione di 178 gradi. Grazie alla stabilità del pannello IPS e a un tempo di risposta di soli 4 ms, ogni immagine risulta nitida e priva di sfocature, anche durante le scene più dinamiche.

Il monitor presenta una risoluzione Full HD su un display opaco, riducendo i riflessi e garantendo una visione confortevole in qualsiasi ambiente. La cornice ultra-sottile non solo contribuisce a un design moderno ed elegante, ma permette anche di godere di un’esperienza visiva quasi senza bordi, ideale per configurazioni multi-monitor.

La tecnologia flicker free integrata elimina lo sfarfallio dello schermo, riducendo l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato. Inoltre, la tecnologia Low Blue Light diminuisce le emissioni di luce blu dannosa, proteggendo ulteriormente la vista durante le lunghe sessioni di lavoro o di gioco.

Con una luminosità di 250 cd/m² e un rapporto di contrasto di 1.000:1, questo monitor PHILIPS assicura un’ottima visibilità e una definizione eccellente in qualsiasi condizione di illuminazione. Le opzioni di connessione comprendono VGA, DVI e HDMI, garantendo la massima compatibilità con una vasta gamma di dispositivi.

La versatilità del monitor è ulteriormente aumentata dalla compatibilità con il montaggio a parete VESA 100×100, permettendo di risparmiare spazio sulla scrivania. Il supporto staccabile offre un’ulteriore opzione di personalizzazione, adattandosi perfettamente a qualsiasi setup.

Approfitta di questa offerta esclusiva e porta a casa un monitor che combina qualità, prestazioni e convenienza. Il PHILIPS 243V7QDSB è la scelta perfetta per migliorare la tua esperienza visiva, sia che tu lo utilizzi per lavoro, studio o intrattenimento. Ma affrettati, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente al prezzo speciale di soli 79,90 euro.