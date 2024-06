Monitor Philips 27" FHD 100Hz a 99,90€ su Amazon (-23%)

Buona opportunità su Amazon per aggiornare il tuo studio o la tua postazione in ufficio con questo monitor del marchio Philips da 27 pollici, risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento a 100Hz e altoparlante integrato che può essere tuo a soli 99,90 euro invece di 129.

Monitor Philips in offerta: la scheda tecnica

Il monitor offre tutto quello che serve per un uso quotidiano dedicato a lavoro, studio e intrattenimento. Dotato di connessioni HDMI e VGA, altoparlanti integrati e tecnologie avanzate come Flicker Free e Low Blue Mode, che riducono l’affaticamento degli occhi e aumentano il comfort visivo, è una scelta ideale per diverse applicazioni.

Il pannello VA offre una risoluzione Full HD con contrasto e immagini eccezionali dati da una luminosità di 250 cd/m² e un rapporto di contrasto di 3000:1. Buono il tempo di risposta rapido di 1ms e la frequenza di aggiornamento a 100Hz che lo rendono anche un discreto monitor per il gioco.

Dal punto di vista del design, il monitor è dotato di due altoparlanti stereo da 2 watt, un display opaco per ridurre i riflessi, un’uscita per cuffie e una cornice sottile che offre un aspetto elegante e moderno. Compatibile con il supporto VESA 100X100, puoi montarlo facilmente su pareti o bracci articolati. Le connessioni disponibili includono infine una porta D-Sub e una HDMI 1.4.

Nella confezione sono inclusi il monitor Philips 271V8LAB/00, un cavo di alimentazione, un cavo VGA e un cavo HDMI. Acquistalo adesso in offerta a 99,90 euro invece di 129.