Monitor Philips 241E1SC da 24" in sconto del 23%, prezzo SHOCK

Il vecchio monitor che hai sulla tua scrivania, non solo ti ha stancato ma ti sta anche rovinano l’esperienza di gaming? In questo caso, non devi assolutamente farti scappare il monitor curvo Philips 241E1SC da 24″in sconto del 23% su Amazon, ma solo per poche ore ancora! Se lo acquisti ora, chiudi l’affare ad appena 99€ invece di 129€: un budget davvero eccellente per un prodotto a marchio Philips. E se acquisti subito, ti arriverà a casa in appena 24/48h.

Monitor perfetto per giocare e lavorare: Philips 241E1SC da 24″

Grazie alla tecnologia IPS, In-Plane Switching, il monitor Philips assicura angoli di visione ampi e uniformi, consentendo una visione ottimale da qualsiasi posizione senza distorsioni dei colori o perdita di qualità dell’immagine. Questo rende il monitor ideale per condividere contenuti con amici o colleghi durante presentazioni o sessioni di lavoro!

Se poi sei solito stare molto allo schermo, che sia per lavoro o studio o gaming non fa differenza, ti menzioniamo l’ottima tecnologia LowBlue Mode. Questa funzione si occupa di ridurre l’affaticamento degli occhi causato dalla luce blu dannosa, solitamente emessa dallo schermo, garantendo una visione confortevole anche durante sessioni prolungate.

In ambito gaming, è provvisto dell’ottima tecnologia FreeSync, che assicura una riproduzione fluida e senza sfarfallio delle immagini, eliminando ritardi durante le tue sessioni di gioco! Il tutto, sempre in un’ottima risoluzione.

Non da meno, parliamo del design del prodotto: essendo elegante e minimalista, il monitor Philips si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di modernità e stile alla tua postazione di lavoro o al tuo setup da gaming. Portalo a casa finché è in sconto del 23%!