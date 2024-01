Monitor Philips 24": IRRESISTIBILE sotto i 100 euro (-18%)

Il mondo dei monitor è in continua evoluzione, e trovare il prodotto perfetto per soddisfare le esigenze di chiunque possa sembrare una sfida. Tuttavia, l’offerta del momento su Amazon potrebbe rendere la tua scelta più facile ed evidente. Stiamo parlando del monitor Philips 243V7QDSB da 24 pollici, attualmente in super sconto del 18%. Approfitta di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 97,84 euro, anziché 119,00 euro.

Monitor Philips 24″: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche distintive di questo monitor Philips è la tecnologia IPS, che garantisce immagini dettagliate e angoli di visione estremamente ampi, fino a 178 gradi. L’esperienza visiva è resa ancor più piacevole dalla tecnologia flicker-free, che elimina fastidiosi sfarfallii e contribuisce al comfort degli occhi durante le lunghe sessioni di utilizzo.

Il pannello IPS di questo monitor è stabilmente posizionato sull’angolo di visione, con un tempo di risposta di soli 4 ms. Questo significa che anche le scene d’azione più frenetiche nei giochi o nei video saranno riprodotte in modo impeccabile, senza sfocature o ritardi fastidiosi.

Il monitor Philips offre una risoluzione Full HD, garantendo un livello di dettaglio che farà risaltare ogni immagine sullo schermo. Inoltre, il display opaco riduce i riflessi indesiderati, fornendo un’esperienza visiva ottimale anche in condizioni di luce difficili.

Se sei un appassionato di design, la cornice ultra-sottile di questo monitor Philips è sicuramente un punto a favore. Esteticamente piacevole, la cornice minimale massimizza l’area di visualizzazione, offrendo un’immersione totale nelle tue attività digitali.

Ma le caratteristiche di questo monitor non si fermano qui. La sua compatibilità con il montaggio a parete VESA 100×100 significa che puoi liberare spazio prezioso sulla tua scrivania, posizionando lo schermo esattamente dove desideri. Inoltre, il supporto staccabile offre flessibilità aggiuntiva nella disposizione del tuo setup.

La tecnologia Low Blue Light è un ulteriore vantaggio, riducendo al minimo l’emissione di luce blu che può affaticare gli occhi durante l’uso prolungato. Inoltre, la luminosità e il contrasto di 250 cd/m² e 1.000:1, rispettivamente, assicurano che ogni dettaglio emerga in modo chiaro e vibrante.

In conclusione, se sei alla ricerca di un monitor che offra prestazioni di alto livello, un design accattivante e un prezzo conveniente, non lasciarti sfuggire l’occasione di acquistare il Philips 243V7QDSB da 24 pollici mentre è in sconto del 18% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 97,84 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.