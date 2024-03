Monitor MSI Mag da 27", che prezzo! Con l'offerta a tempo di Amazon risparmi

Il monitor MSI MAG 274UPF rappresenta una scelta eccellente per i giocatori esigenti, grazie alla sua combinazione di alte prestazioni, qualità dell’immagine e funzionalità avanzate. Con un pannello IPS UHD 4K (3840×2160), offre una risoluzione nitida e dettagliata che migliora notevolmente l’esperienza visiva nei giochi, rendendo le scene più immersive e ricche di dettagli rispetto ai tradizionali pannelli FHD.

Per pochissimo tempo, questo avanzato monitor da gaming dell’MSI è in super offerta su Amazon al prezzo di 549€ – con un importante risparmio sul suo normale prezzo di listino.

Il monitor si distingue anche per la sua frequenza di aggiornamento elevata di 144Hz accoppiata a un tempo di risposta di 1ms (GtG), rendendolo ideale per giochi ad alta velocità, inclusi sparatutto in prima persona, giochi di combattimento, simulazioni di corse, strategie in tempo reale e sport. Queste caratteristiche assicurano un’azione fluida, senza sfocature di movimento, e una risposta istantanea agli input, elementi cruciali per il gaming competitivo.

La copertura del 150% della gamma cromatica sRGB garantisce colori vivaci e accurati, che rendono i giochi visivamente stupefacenti e migliorano l’immersione. La certificazione DisplayHDR 400, inoltre, assicura che il monitor possa visualizzare un’ampia gamma di colori e livelli di luminosità, offrendo immagini realistiche con bianchi luminosi e neri profondi.

La compatibilità G-SYNC e il supporto per DisplayPort 1.4a e HDMI 2.0b garantiscono che il monitor possa funzionare senza problemi con una vasta gamma di schede grafiche, minimizzando il tearing dello schermo e garantendo un’esperienza di gioco fluida anche a risoluzioni e frequenze di aggiornamento elevate.

L’aggiunta di una porta USB Type-C con supporto per DisplayPort Alt Mode e la capacità di fornire fino a 65W di alimentazione offre una flessibilità di connessione notevole, consentendo di collegare e alimentare dispositivi compatibili con un singolo cavo. L’hub USB integrato ulteriormente estende le opzioni di connettività, facilitando il collegamento di accessori come mouse e tastiera direttamente al monitor.

L’MSI MAG 274UPF è una scelta solida per i gamer che cercano un monitor capace di offrire una qualità dell’immagine eccezionale, prestazioni elevate e una buona gamma di funzionalità progettate per migliorare l’esperienza di gioco. Non perdere questa offerta a tempo limitato e acquistalo subito risparmiando!