Monitor LG UltraGear in super offerta: 27 pollici a servizio del gaming

Il monitor LG 27GP850 UltraGear è un concentrato di tecnologia, designato per appassionati di gaming che cercano prestazioni al vertice del settore. Con uno sconto dell’11% su Amazon, oggi può essere tuo al prezzo speciale di 311,28€.

Dotato di un pannello NanoIPS da 27 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440), questo monitor non solo offre un’esperienza visiva immersiva, ma anche una qualità d’immagine superlativa, grazie alla copertura del 98% dello spettro DCI-P3.

Il suo tempo di risposta di 1ms (GtG) è ideale per i giochi ad alta velocità, assicurando che l’azione sia visualizzata senza alcun ritardo percettibile, mentre la compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro fino a 180Hz garantisce un gameplay estremamente fluido e senza scatti, anche nelle scene più rapide e frenetiche.

Queste caratteristiche si uniscono per offrire un’esperienza di gioco senza compromessi, con immagini nitide e movimenti morbidi, riducendo la distrazione e migliorando la concentrazione durante le sessioni di gioco.

La tecnologia VESA DisplayHDR 400 arricchisce l’esperienza visiva con colori più vivaci e contrasti più profondi, permettendo ai giocatori di vedere i dettagli nelle aree più scure e luminose dell’immagine. La modalità Flicker Safe e il Reader Mode, che riduce l’emissione di luce blu, sono pensati per un uso prolungato, minimizzando l’affaticamento degli occhi e migliorando il comfort a lungo termine.

Per quanto riguarda la connettività, il LG 27GP850 UltraGear è generosamente equipaggiato con due porte HDMI 2.0, una Display Port 1.4 e uscita audio, garantendo compatibilità con una vasta gamma di dispositivi. L’attacco VESA 100×100 permette una facile installazione a muro, e lo stand pivot offre la possibilità di regolare l’altezza e l’inclinazione per una visione ottimale.

L’UltraGear si presenta come un’opzione premium per il gaming, grazie alla sua combinazione di risoluzione elevata, velocità di aggiornamento e fedeltà cromatica, il tutto a un prezzo scontato su Amazon che ne aumenta notevolmente il rapporto qualità-prezzo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ora risparmiando!