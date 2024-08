Monitor LG UltraGear da 45": sconto EPICO di 300 euro su Amazon

L’LG UltraGear da 45″ è un monitor che ridefinisce l’esperienza di gioco. Grazie al pannello OLED, i pixel autoilluminanti regalano un contrasto infinito e neri profondi che trasportano il giocatore direttamente nel cuore dell’azione. Ogni dettaglio visivo è reso con una precisione incredibile, e i colori appaiono brillanti e luminosi, eliminando completamente aloni e imperfezioni.

Attualmente in super sconto del 19% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 1.299,99 euro, anziché 1.599,99 euro.

Monitor LG UltraGear da 45″: solo per chi vuole il massimo

La frequenza di aggiornamento a 240Hz e il tempo di risposta di soli 0.03ms portano la fluidità del gioco a un livello superiore. Le tue sessioni di gaming saranno più veloci e intense, senza interruzioni o rallentamenti, permettendoti di reagire istantaneamente a ogni situazione di gioco. Questo monitor è un alleato fondamentale per chiunque voglia competere al massimo delle proprie capacità.

Il formato ultrawide 21:9 con risoluzione 3440 x 1440 px ti offre una visuale amplificata rispetto ai tradizionali 16:9, aggiungendo il 34% di spazio in più su schermo. Questo ti consente di avere un campo visivo più ampio, fondamentale per giochi competitivi e immersivi, migliorando non solo la tua esperienza, ma anche le tue performance.

Grazie all’HDR 400 True Black e allo spazio colore DCI-P3, l’LG UltraGear offre una qualità delle immagini senza paragoni, con una gamma cromatica estremamente ricca e dettagli precisi, anche nelle scene più scure. I gamer più esigenti apprezzeranno inoltre la compatibilità con G-Sync e FreeSync Premium Pro, che riducono gli effetti di tearing e stuttering, garantendo un gameplay sempre fluido anche durante le azioni più frenetiche.

Il design è studiato per soddisfare le esigenze di qualsiasi gamer: il monitor è privo di cornici su tutti i lati, enfatizzando l’immersione totale nel gioco. L’illuminazione ambientale contribuisce a creare l’atmosfera perfetta, mentre la base regolabile in altezza, inclinazione e swivel assicura una posizione di gioco comoda e personalizzata.

Oggi, l’LG UltraGear da 45″ è in super sconto del 19% su Amazon, un’occasione imperdibile per chi cerca il massimo dal proprio setup di gioco. Non perdere l’opportunità di portare la tua esperienza di gaming su un altro livello, al prezzo competitivo di soli 1.299,99 euro.