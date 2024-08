Monitor LG da 24", offerta lampo: su Amazon lo paghi solo 99,99€

L’LG 24MS550 è un monitor ben equilibrato, adatto sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Con l’offerta attualmente in corso su Amazon, può essere tuo a meno di 100€: un’ottima opportunità per chi cerca un monitor Full HD di buona qualità a un prezzo ultra-competitivo.

Il monitor ha una risoluzione Full HD di 1920×1080 pixel, che offre immagini nitide e dettagliate. La tecnologia IPS garantisce ampi angoli di visione e una riproduzione accurata dei colori, rendendolo adatto per la visione di contenuti multimediali e per lavori di precisione come l’editing fotografico.

Il monitor ha una frequenza di aggiornamento di 100Hz, che assicura una visualizzazione fluida delle immagini, rendendolo una soluzione ottima non soltanto per la produttività, ma anche per l’intrattenimento. Tra le altre caratteristiche estremamente utili, troviamo anche l’ottima modalità Flicker Safe, che è progettata per ridurre l’affaticamento degli occhi anche dopo numerose ore di lavoro.

In termini di connettività, l’LG 24MS550 dispone di due porte HDMI 1.4, che supportano HDCP 1.4, permettendo di collegare facilmente più dispositivi come console di gioco, PC e lettori multimediali. Inoltre, è dotato di un’uscita audio AUX per collegare cuffie o altoparlanti esterni.

L’audio integrato ha una potenza di 4W (2W x 2), sufficiente per un utilizzo generale, anche se suggeriamo di abbinare a questo monitor un altoparlante esterno per un’esperienza sonora più coinvolgente.

L’LG 24MS550 è attualmente in offerta a 99,99€ su Amazon, con uno sconto del 9% rispetto al prezzo recente. Se cerchi una soluzione versatile e conveniente per potenziare la tua postazione da home office, ti consiglio di non farti assolutamente scappare questa occasione! Non rimane molto tempo: la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro.