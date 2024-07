Monitor LG da 27 pollici FHD con tempo di risposta da 1ms tuo a 48€ in MENO

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione spettacolare che ti permette di avere il monitor LG da 27 pollici con risoluzione FHD a soli 119,99 euro, invece che 167,94 euro. Si tratta di un’offerta che trovi solo su Amazon e dato il prezzo così basso dovrai essere molto veloce.

Grazie a questo sconto del 29% oggi risparmi la bellezza di 48 euro sul totale. Probabilmente l’avrai già capito ma per esserne certo te lo dico in modo chiaro: si tratta del prezzo più basso di sempre. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Monitor LG da 27 pollici FHD a prezzo decisamente vantaggioso

A questa cifra il monitor LG è da prendere senza nemmeno pensarci un secondo di più. Si tratta di uno spettacolare schermo con pannello IPS che risulta perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. I colori sono vividi e intensi e la risoluzione FHD 1920 x 1080 p a 16:9 rende ogni immagine perfettamente visibile per un coinvolgimento maggiore.

Ha un refresh rate a 75 Hz con AMD FreeSync per garantire fotogrammi precisi e un tempo di risposta di appena 1 ms. Dunque soprattutto quando giochi potrai vedere la differenza e goderti i tuoi titoli preferiti al meglio. Inoltre ha uno schermo antiriflesso e protezione dalla luce blu dannosa. Possiede ingressi VGA, AUX e due porte HDMI 1.4.

Fai alla svelta perché si tratta di una promozione troppo allettante per durare ancora molto tempo. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo monitor LG da 27 pollici a soli 119,99 euro, invece che 167,94 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.