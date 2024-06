Monitor Huawei MateView SE: con il 47% di sconto oggi è tuo a meno di 100€

Economico, ma versatile e con un’ottima qualità dell’immagine. Il Huawei MateView SE è un monitor entry-level in forte sconto su Amazon: con lo sconto del 47%, oggi lo paghi meno di 100€. E’ praticamente impossibile trovare una soluzione con un rapporto qualità-prezzo migliore.

Con un display IPS da 23,8 pollici, ha una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel e un rapporto d’aspetto 16:9. Il monitor offre una copertura del gamut di colori P3 al 90% e sRGB al 100%, con una precisione del colore Delta E inferiore a 2, rendendolo adatto per la maggior parte delle attività quotidiane, inclusa la visione di contenuti multimediali e il lavoro d’ufficio.

La luminosità massima è di 250 nit, il che è sufficiente per la maggior parte degli ambienti interni. Il design del monitor è minimalista, con cornici sottili che offrono un rapporto schermo-corpo del 92%, e include una comoda funzione di inclinazione regolabile da -5 a 18 gradi​.

Il MateView SE supporta una frequenza di aggiornamento di 75Hz, insieme alla tecnologia AMD FreeSync, che riduce il tearing dello schermo durante il gaming (che non è affatto scontato in un monitor in questa fascia di prezzo).

La modalità eBook, che trasforma lo schermo in una sorta di lettore di eBook, riducendo l’affaticamento degli occhi durante la lettura prolungata. Altre modalità di visualizzazione includono il P3 per colori vivaci, sRGB per lavori d’ufficio, e diverse modalità di gioco e personalizzate. Insomma, nel complesso si tratta di un monitor davvero ottimo: non perdere questa offerta e acquistalo subito approfittando di questo maxi-sconto.