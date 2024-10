Monitor Gaming Samsung Odyssey G3 in offerta: 165 Hz e 1 ms a un prezzo imperdibile

Il Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 è un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente senza spendere una fortuna. Attualmente disponibile su Amazon a 139,90€, è una delle migliori offerte nel segmento dei monitor gaming Full HD. Con il suo schermo da 27 pollici, risoluzione 1920×1080 e tecnologia VA, questo monitor è capace di offrire neri profondi e un contrasto eccellente, ideale per godersi giochi dalle atmosfere cupe e dettagliate. Inizia subito la tua esperienza di gaming immersivo approfittando di questa offerta speciale.

Uno dei punti di forza dell’Odyssey G3 è la sua frequenza di aggiornamento a 165 Hz, che permette di eliminare qualsiasi effetto di tearing, assicurando un’azione estremamente fluida e reattiva, soprattutto nei giochi competitivi. Abbinato a un tempo di risposta di 1 ms, questo monitor è progettato per minimizzare al massimo il motion blur, consentendo un’esperienza di gioco rapida e senza compromessi.

La tecnologia FreeSync Premium contribuisce a ridurre lo stuttering e a migliorare ulteriormente la fluidità, sincronizzando la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica. Queste caratteristiche rendono l’Odyssey G3 perfetto non solo per i giochi d’azione, ma anche per titoli di corse e sparatutto, dove ogni millisecondo conta.

Non solo prestazioni, ma anche comfort: il Samsung Odyssey G3 è dotato di diverse funzionalità per ridurre l’affaticamento visivo, come la modalità Eye Saver e la tecnologia Flicker Free, che riducono lo sfarfallio e la luce blu, proteggendo i tuoi occhi durante le lunghe sessioni di gioco. Grazie alla base regolabile in altezza (HAS) e alla funzione pivot, questo monitor offre anche una grande versatilità nella configurazione ergonomica, permettendoti di adattarlo perfettamente alle tue esigenze. Inoltre, le opzioni di connessione includono HDMI, Display Port e ingresso audio, garantendo la massima compatibilità con diversi dispositivi e setup gaming.

Approfitta ora di questa straordinaria offerta su Amazon e porta il tuo setup gaming a un livello superiore. L’offerta non durerà ancora a lungo. Ti consigliamo di essere veloce…