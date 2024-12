Monitor gaming MSI da 27" WQHD con refresh rate a 180Hz in sconto del 38%

Hai finalmente deciso di cambiare il tuo vecchio schermo per vivere i tuoi videogame in modo più coinvolgente e realistico? Vorresti riuscire a non spendere nemmeno troppi soldi? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il monitor gaming MSI da 27 pollici a soli 246,78 euro, invece che 399 euro.

Con lo sconto del 38% avrai un risparmio notevole di oltre 152 euro sul totale. Un prezzaccio per ciò che potrai ottenere. Con questo fantastico schermo puoi giocare ai titoli più recenti godendo di le tecnologie più innovative. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Monitor gaming MSI a un prezzo sconvolgente

A questo prezzo il monitor gaming MSI è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Come ti dicevo potrai goderti i tuoi titoli preferiti vivendo ogni avventura in modo più realistica. Grazie alla risoluzione WQHD 2560 x 1440 e i suoi 27 pollici, senza cornice su tre lati, vivrai un’emozione incredibile.

È dotato di un pannello Super IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione e con Quantum Dot avrai un tempo di risposta di solo 1 ms e una frequenza di aggiornamento velocissima di 180 Hz. Possiede una gamma di colori vastissima per garantire il massimo risultato in ogni minimo dettaglio. Anche le zone più buie saranno sempre perfettamente visibili. Possiede poi due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4, due porte USB-A e una porta USB-C per collegare praticamente tutto quello che vuoi.

Fai in fretta perché un’occasione del genere non potrà durare molto tempo. Dunque prima che sia tardi e tutto sparisca vai su Amazon e acquista il tuo monitor gaming MSI da 27 pollici a soli 246,78 euro, invece che 399 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.