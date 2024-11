Monitor gaming MSI 27" in offerta: il prezzo crolla sotto i 120€

Il monitor gaming MSI G2712F da 27 pollici è attualmente disponibile su Amazon Italia al prezzo scontato di 119,99€, con una riduzione del 14% rispetto al prezzo originale. Questo monitor offre specifiche tecniche avanzate ad un prezzo straordinariamente competitivo, che lo rendono una scelta eccellente per chi cerca ottime prestazioni senza per questo dover puntare su un budget impegnativo.

Dotato di un pannello IPS Ultra Rapid con risoluzione Full HD (1920×1080), il G2712F garantisce immagini nitide e colori vividi, coprendo il 96% della gamma cromatica sRGB. La frequenza di aggiornamento di 180 Hz e il tempo di risposta di 1 ms (GtG) assicurano una fluidità eccezionale, ideale per giochi ad alta velocità e competizioni eSports.

La tecnologia Adaptive Sync integrata elimina fenomeni di screen tearing e stuttering, offrendo un’esperienza di gioco più fluida. Inoltre, il monitor è dotato di porte DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b CEC, garantendo una vasta compatibilità con PC, console e altri dispositivi. Il supporto VESA 100×100 consente un’installazione versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di spazio.

Considerando le sue caratteristiche avanzate e il prezzo promozionale, ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta. Non durerà ancora a lungo: mettilo subito nel carrello per avere l’MSI G2712Z ad un prezzo incredibilmente competitivo!