Monitor Gaming ASUS 31" Curvo: solo 233€ al Single's Day MediaWorld

Hai ancora pochissime ore per approfittare dei forti sconto su MediaWorld grazie al Single’s Day. Abbiamo scovato un’offerta pazzesca per i gamer più esigenti. Il Monitor Gaming ASUS Curvo da ben 31 pollici è in promozione speciale. Acquistalo adesso a soli 233,22€, invece di 299€. Stiamo parlando di un 22% di sconto! Pazzesco vero? Eppure non è un sogno.

Si tratta di un’occasione davvero imperdibile. Potrai giocare al massimo della qualità possibile grazie a questo gioiellino in azione che offre una risoluzione massima di 2560 x 1440 pixel. Niente male vero? La consegna gratuita è inclusa nel prezzo se lo ordini adesso. Inoltre, selezionando PayPal, puoi pagarlo in 3 comode rate a tasso zero.

Monitor Gaming ASUS 31″ Curvo: qualità eccellente, prezzo top

A un prezzo fantastico, il Monitor Gaming ASUS Curvo da 31 pollici è la scelta perfetta per chi cerca qualità eccellente e risparmio. Immergiti in ciò che ami diventando il protagonista della scena, grazie alla quasi assenza di cornici. Oggi è tuo al 22% di sconto! Approfitta adesso del Single’s Day di MediaWorld.

Il monitor da gioco TUF Gaming assicura una frequenza di aggiornamento da 165Hz, per evitare ritardi e sfocature del movimento. In questo modo hai il meglio nei giochi in prima persona, di corsa, strategia in tempo reale e titoli sportivi. Gioca al massimo delle impostazioni grafiche e reagisci immediatamente a ciò che c’è sullo schermo.

Sarai sempre un passo avanti ai tuoi nemici. Inoltre, la tecnologia Adaptive-Sync assicura un gameplay estremamente fluido comunicando con scheda video e processore. Acquista adesso il Monitor Gaming ASUS 31″ Curvo a soli 233,22€, invece di 299€.