Monitor gaming AOC in offerta: prezzo economico, prestazioni al top

L’AOC Gaming C27G2ZE è un monitor curvo da 27 pollici progettato per i gamer più esigenti, grazie al suo refresh rate di 240 Hz e al tempo di risposta di 0,5 ms. Oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo imbattibile: grazie allo sconto del 28%, lo paghi meno di 150€. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, il nostro consiglio è di fare in fretta e metterlo subito nel carrello.

Il pannello VA Full HD (1920 x 1080) garantisce una buona qualità dell’immagine con colori vividi e neri profondi, e la curvatura 1500R aiuta a immergere il giocatore nell’azione. Questo monitor supporta FreeSync Premium, riducendo i problemi di screen tearing e stuttering durante le sessioni di gioco, rendendolo ideale per chi cerca fluidità nei giochi competitivi.

Il design frameless su tre lati offre un’estetica moderna e funzionale, ideale per set-up multi-monitor. La mancanza di funzionalità extra come porte USB o altoparlanti integrati è compensata da un’ottima qualità del display e un basso input lag, che offre un’esperienza di gioco senza ritardi. Inoltre, è compatibile con il montaggio VESA e presenta opzioni ergonomiche per l’inclinazione e la regolazione in altezza, offrendo comfort anche durante lunghe sessioni.

Attualmente, è in offerta su Amazon a 149,99€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo di listino di 209,00€, un’occasione perfetta per chi desidera migliorare il proprio set-up di gioco senza spendere troppo. Non fartelo assolutamente scappare!