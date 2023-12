Monitor Gaming Acer NITRO a soli 109€: l'offerta FOLLE di Unieuro

Vivi un’esperienza unica e irripetibile quando giochi con i tuoi videogiochi preferiti grazie al Monitor Gaming Acer NITRO. Questo bolide è perfetto sia per computer che per console, offrendo un ambio display da 27 pollici estremamente immersivo. Acquistalo in super offerta a soli 109,99 euro, invece di 169,99 euro. Si tratta di un ottimo affare che trovi solo online sul sito di Unieuro. Inclusi hai anche la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio.

Monitor Gaming Acer NITRO: il compagno perfetto

Immergiti nell’azione grazie al Monitor Gaming Acer NITRO. La sua tecnologia è perfetta per godere al meglio ogni gameplay vivendo emozioni sensazionali in prima persona. Le cornici quasi assenti rendono tutto ancora più coinvolgente. La risoluzione massima a 1920 x 1080 pixel garantisce particolari ancora più dettagliati e la tecnologia Full HD immagini sempre spettacolari. Non perdere altro tempo, approfitta subito della mega offerta.

Acquistalo ora a soli 109,99 euro, invece di 169,99 euro. Grazie a Unieuro, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 183,30 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.