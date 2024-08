Monitor FullHD Samsung 24'': la scelta migliore ad appena 99€

Il monitor FullHD Samsung S31C è attualmente disponibile ad un prezzo eccezionale ed offre un’esperienza visiva di alta qualità, con immagini nitide e colori brillanti, ideale anche per gli appassionati di gaming. Con un display da 24 pollici in formato 16:9 e una risoluzione di 1920×1080 pixel, questo monitor è adatto a diversi utilizzi, grazie alle sue cornici sottili che massimizzano lo spazio visivo.

Non lasciarti scappare questa offerta: fai adesso il tuo acquisto su Amazon ed il monitor FullHD Samsung sarà tuo al prezzo speciale di 99 euro.

Torna su Amazon il monitor FHD Samsung S31C

Il design minimalista, con una cornice quasi invisibile su tre lati, dona un aspetto elegante e moderno al tuo spazio di lavoro. Se utilizzi più monitor, la configurazione multischermo risulta particolarmente armoniosa e determina un’esperienza visiva ancora più ampia. Il pannello IPS assicura una luminosità uniforme e una precisione cromatica impeccabile da qualsiasi angolo di visione, garantendo colori vivaci e dettagli ben definiti.

Per chi ama l’intrattenimento, la tecnologia AMD FreeSync sincronizza il monitor con la scheda grafica, eliminando problemi di tearing durante il gioco. Con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, le scene d’azione risultano fluide e precise. Inoltre, la modalità Gioco ottimizzata ti consente di ottenere sempre il massimo nelle sessioni di gaming.

La tecnologia TUV certificata per ridurre l’affaticamento degli occhi offre un comfort visivo superiore, limitando lo sfarfallio e riducendo l’emissione di luce blu. I monitor Samsung sono inoltre noti per la loro efficienza energetica e includono la modalità Eco Saving Plus per un utilizzo più sostenibile.

Le unità disponibili sono limitate: non perdere l’opportunità e aggiungi subito al carrello il monitor FullHD Samsung S31C ad un prezzo irripetibile, lo riceverai da te velocemente e con spedizione gratuita.